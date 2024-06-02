كرة يد - تكرار لسيناريو 2022.. سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك

حصد سبورتنج لقب كأس مصر لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 27-25.

وأقيم اللقاء في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتكرر سيناريو نسخة 2022 مجددا عندما حقق سبورتنج لقب الكأس لأول مرة بتاريخه على حساب الزمالك آنذاك.

ولم يستطع الزمالك حصد اللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ موسم 2016.

وللموسم الثاني على التوالي لا يحقق الزمالك أي لقب محلي بعدما فاز الأهلي الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس، فيما حقق الأهلي في الموسم الجاري لقب الدوري وفاز سبورتنج بلقب الكأس.

وصف المباراة

تقدم الزمالك مبكرا بنتيجة 3-1 وسرعان من عاد سبورتنج في النتيجة لتصبح 5-5 بعد مرور 8 دقائق.

مع انتصاف الشوط الأول تقدم الزمالك 9-7 ثم عاد التعادل 11-11 قبل 10 دقائق على نهايته.

تقدم سبورتنج ووسع الفارق لـ 3 أهداف وانتهى الشوط بتقدمه بنتيجة 16-14.

في الشوط الثاني ورغم محاولات الأبيض لتقليص الفارق إلا أن سبورتنج حافظ على فارق الـ 3 أهداف.

وأصبحت النتيجة في الدقيقة 16 23-11 لصالح سبورتنج، لكنهم وسعوا الفارق لـ 3 أهداف قبل 5 دقائق على النهاية بنتيجة.

لتنتهي المباراة بنتيجة 27-25 وفوز سبورتنج بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه.