"سنطرد كل المرتزقة".. رئيس لاتسيو يفتح النار على لاعبه

هاجم كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو بصورة كبيرة لاعبه دايتشي كامادا بسبب طلباته المالية التي يراها لوتيتو أنها مثل الابتزاز.

وينتهي عقد لاعب الوسط الياباني بنهاية الشهر الجاري.

وقال لوتيتو لصحيفة كورييري ديلو سبورت "لقد طلب كامادا مقدم تعاقد قدره 2.5 مليون يورو لتمديد عقده، لا يمكن لأحد أن يبتزنا، سوف نطرد كل المرتزقة".

وانضم كامادا إلى لاتسيو في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر من آينتراخت فرانكفورت.

ولم يكن انضمام كامادا إلى لاتسيو سهلا فقد وضع نسور العاصمة في المرتبة الثانية لأولوياته، وانتظر ميلان كثيرا الذي كان قريبا من الانتقال له.

وفضل ميلان الذي كان لديه مقعد واحد فقط للاعب خارج الاتحاد الأوروبي التعاقد مع سامويل تشيكويزي، ولذلك اختار كامادا لاتسيو في النهاية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قرر التوقيع لنادي كريستال بالاس.

ويدرب أوليفير جلاسنر كريستال بالاس، وكان قد تولى تدريب كامادا في آينتراخت فرانكفورت وبالتالي فضل الرحيل من إيطاليا صوب الدوري الإنجليزي.

وشارك كامادا في 38 مباراة رفقة لاتسيو خلال الموسم المنقضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.