وفاة أنور مسعود لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق

توفي أنور مسعود لاعب سموحة وطلائع الجيش والمصرية للاتصالات عن عمر يناهز 51 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وتولى مسعود قيادة ناشئين طلائع الجيش الفنية.

وبدأ مسعود مسيرته في ناشئين شبان مطروح بعمر 10 سنوات وتم تصعيده للفريق الأول بعمر 16 عاما وقاد الفريق من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم الممتاز ب.

بدأ في مركز المدافع ثم تحول للمهاجم واستمر في هذا المركز حتى نهاية مسيرته.

سجل أكثر من 100 هدف مع سموحة خلال 4 مواسم مع الفريق، وفي موسم واحد سجل 38 هدفا بقميص الموج الأرزق، بإحدى المباريات سجل 7 أهداف من أصل 10 لفريقه.

انضم لطلائع الجيش وكتب التاريخ مع الجيل الذهبي للفريق الذي شارك في دوري أبطال العرب واحتلال المركز الثالث.

كما حل مع الفريق في المركز الرابع بترتيب الدوري المصري.

انضم من قبل لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة لكن لم يخض أي مباراة دولية أو رسمية.

اعتزل بقميص الأولمبي بعمر 32 عاما بعدما لعب أيضا للمصرية للاتصالات لمدة 6 أشهر.

بعد الاعتزال عمل درب لناشئين وبراعم سموحة ثم طلائع الجيش حتى وافته المنية.

أسرة FilGoal.com تسأل الله للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.