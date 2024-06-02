10-0.. شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي

حقق شباب الأهلي أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي بسحق ضيفه حتا بنتيجة 10-0.

واختتم شباب الأهلي الموسم في المركز الثاني خلف الوصل الذي حسم اللقب قبل جولتين على النهاية.

وتفوق شباب الأهلي على أكبر نتيجة والتي كانت من نصيبه أيضا بنتيجة 8-0 ضد عجمان في موسم 2009-2010.

سجل أهداف شباب الأهلي كل من: مؤنس دبور (3) وإيجور جيسوس (2) وحارب عبد الله (2) وهدف لكل من رينان وكوان ويوري سيزار.

في نتيجة تاريخية في دورينا.. نادي شباب الأهلي يفوز على ضيفه نادي حتا بنتيجة 10-0 🔴✅ شاهد الأهداف ⚽️📽️#دوري_أدنوك_للمحترفين#شباب_الأهلي_حتا pic.twitter.com/zIO6FGuvlI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 2, 2024

وخاض شباب الأهلي 26 مباراة حقق من خلالها 58 نقطة عبر 18 انتصارا و4 تعادلات و4 هزائم.

وهبط حتا سلفا حيث توقف رصيده عند 10 نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا و7 تعادلات طيلة الموسم.

وكان فريق الإمارات الذي يلعب له الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وباكو ألكاسير قد لحق بحتا في الدرجة الثانية الإماراتية.

وتوقف رصيد الإمارات عند 17 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة مع العين ستقام لاحقا، ولن تؤثر على مركزه الـ 13 في جدول الترتيب.

وحقق الوصل الثنائية المحلية لأول مرة من 2007 بعدما حسم لقب الدوري ولقب كأس رئيس الدولة.