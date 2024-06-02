10-0.. شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي

الأحد، 02 يونيو 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

شباب الأهلي

حقق شباب الأهلي أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي بسحق ضيفه حتا بنتيجة 10-0.

واختتم شباب الأهلي الموسم في المركز الثاني خلف الوصل الذي حسم اللقب قبل جولتين على النهاية.

وتفوق شباب الأهلي على أكبر نتيجة والتي كانت من نصيبه أيضا بنتيجة 8-0 ضد عجمان في موسم 2009-2010.

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سجل أهداف شباب الأهلي كل من: مؤنس دبور (3) وإيجور جيسوس (2) وحارب عبد الله (2) وهدف لكل من رينان وكوان ويوري سيزار.

وخاض شباب الأهلي 26 مباراة حقق من خلالها 58 نقطة عبر 18 انتصارا و4 تعادلات و4 هزائم.

وهبط حتا سلفا حيث توقف رصيده عند 10 نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا و7 تعادلات طيلة الموسم.

وكان فريق الإمارات الذي يلعب له الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وباكو ألكاسير قد لحق بحتا في الدرجة الثانية الإماراتية.

وتوقف رصيد الإمارات عند 17 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة مع العين ستقام لاحقا، ولن تؤثر على مركزه الـ 13 في جدول الترتيب.

وحقق الوصل الثنائية المحلية لأول مرة من 2007 بعدما حسم لقب الدوري ولقب كأس رئيس الدولة.

شباب الأهلي الدوري الإماراتي حتا
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