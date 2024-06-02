مران الزمالك - راحة لعبد الله السعيد.. جوميز يحدد وديتين للأبيض

استأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خمسة أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة في ظل توقف الدوري بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب اللاعبون الدوليون عن تدريبات الفريق وهم، محمد عواد وأحمد فتوح وناصر ماهر وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد مع المنتخب الأول، وحسام عبدالمجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة للتواجد مع المنتخب الأولمبي، وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي للتواجد مع منتخب تونس والبنيني سامسون أكينيولا للتواجد مع منتخب بلاده، وترافيس موتيابا المتواجد مع منتخب أوغندا، والفلسطيني ياسر حمد المتواجد مع منتخب بلاده.

وقاد البرتغالي جوزيه جوميز التدريبات الجماعية اليوم عقب عودته إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

وكان جوزيه جوميز وجهازه المعاون الأجنبي عادوا إلى القاهرة فجر اليوم من بلادهم بعد قضاء فترة الإجازه مع أسرهم، وكان في استقبالهم في مطار القاهرة الدولي باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالقلعة البيضاء .

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب البدنية المختلفة بجانب الإطالات داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى تدريبات التأهيل بالكرة .

وانتظم مصطفى الزناري في التدريبات الجماعية عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وشارك الزناري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة البدنية أو الفنية بالإضافة إلى التقسيمة الفنية.

وحصل عبدالله السعيد ونبيل عماد ومحمود علاء وإبراهيما نداي، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالحصول على راحة إضافية اليوم الأحد لظروف خاصة، على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات غداً الاثنين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وشارك في تدريبات الحراس الثلاثي محمد صبحي، ومحمود الشناوي، وعمر عبد العزيز.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخاصة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة الأولى فريق النصر يوم 4 يونيو الجاري على ملعب النادي، على أن تكون المواجهة الثانية أمام البنك الأهلي يوم 7 يونيو باستاد بتروسبورت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.