انتهت كأس مصر - الاتحاد (0) 3-4 (0) أبو قير للأسمدة.. مفاجأة جديدة

الأحد، 02 يونيو 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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عادل يحيى حارس أبو قير للأسمدة البديل يقود فريقه للفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح والوصول لدور الـ 16.

نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي

إلى شوطين إضافيين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 18: عرضية ومحاولة من بنجامين بواتنيج لكن المدافع يتدخل في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

الاتحاد أبو قير للأسمدة كأس مصر
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