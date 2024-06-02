انتهت كأس مصر - الاتحاد (0) 3-4 (0) أبو قير للأسمدة.. مفاجأة جديدة
الأحد، 02 يونيو 2024 - 20:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من كأس مصر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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عادل يحيى حارس أبو قير للأسمدة البديل يقود فريقه للفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح والوصول لدور الـ 16.
نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي
إلى شوطين إضافيين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 18: عرضية ومحاولة من بنجامين بواتنيج لكن المدافع يتدخل في الوقت المناسب.
بداية اللقاء
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