كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي

الأحد، 02 يونيو 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

مرتبط الأهلي ضد الاتحاد - كرة سلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة بيانا بشأن الاجتماع الأمني لمباريات الدور النهائي لدوري السبور للرجال بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وجاء البيان كالتالي:

بناء على الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي بطولة دوري السوبر الممتاز، ومالمقامة على صالة استاد القاهرة أيام 7 و9 و11 و13 و14 يونيو 2024.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج

وفي حضور أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات وعصام مجاهد مندوبا عن الاتحاد السكندري وعلاء صلاح الدين مندوبا عن النادي الأهلي تمت الموافقة على الآتي:

1- السماح بدخول 500 مشجع من كل نادٍ عن طريق موقع تذكرتي (سعر التذكرة 100 جنيه)

2- السماح بعدد 25 فردا من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي لكل نادٍ.

3- السماح بحضور 15 فرد أمن من كل نادٍ على أن يكون تواجدهم بين جماهير النادي.

4- السماح بضور 5 إعلاميين من كل نادٍ.

وأخطر الاتحاد المصري لكرة السلة كل من الأهلي والاتحاد السكندري بإقامة نهائي دوري بينهما بتحكيم أجنبي.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.

الأهلي الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة الاتحاد السكندري دوري السوبر
نرشح لكم
كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج بعد موافقة الأهلي على طلب الاتحاد.. نقل ملعب نهائي دوري السوبر للمحترفين كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج في أول مباريات نهائي دوري السوبر
أخر الأخبار
عراب جوارديولا الذي تعلم الإسبانية بالخطأ.. حكايات جافريل كاتشالين أول أبطال اليورو 25 ثاتيه | الكرة الأوروبية
"سوف نطرد كل المرتزقة".. رئيس لاتسيو يفتح النار على لاعبه دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة أنور مسعود لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق 3 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المغربي - الرجاء ينتصر على الوداد في +92.. وحسم اللقب يتأجل للجولة الأخيرة 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
10-0.. شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي 41 دقيقة | آسيا
يورو 2024 - "ليه نهاجم؟ ما ندافع".. 4 حروف غيرت هوية إيطاليا ساعة | ألمانيا 2024
مران الزمالك - راحة لعبد الله السعيد.. جوميز يحدد وديتين للأبيض ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس مصر لكرة اليد - الزمالك (23)-(26) سبورتنج.. تقدم مستمر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي