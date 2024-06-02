كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة بيانا بشأن الاجتماع الأمني لمباريات الدور النهائي لدوري السبور للرجال بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وجاء البيان كالتالي:

بناء على الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي بطولة دوري السوبر الممتاز، ومالمقامة على صالة استاد القاهرة أيام 7 و9 و11 و13 و14 يونيو 2024.

وفي حضور أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات وعصام مجاهد مندوبا عن الاتحاد السكندري وعلاء صلاح الدين مندوبا عن النادي الأهلي تمت الموافقة على الآتي:

1- السماح بدخول 500 مشجع من كل نادٍ عن طريق موقع تذكرتي (سعر التذكرة 100 جنيه)

2- السماح بعدد 25 فردا من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي لكل نادٍ.

3- السماح بحضور 15 فرد أمن من كل نادٍ على أن يكون تواجدهم بين جماهير النادي.

4- السماح بضور 5 إعلاميين من كل نادٍ.

وأخطر الاتحاد المصري لكرة السلة كل من الأهلي والاتحاد السكندري بإقامة نهائي دوري بينهما بتحكيم أجنبي.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.