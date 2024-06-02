دورة الترقي - تعادلان وإصابة في الجولة الثانية نحو الممتاز

تعادل منتخب السويس مع الترسانة بدون أهداف في الجولة الثانية لدورة الترقي للصعود إلى الدوري الممتاز.

وتعرض محمد مرضي حارس الترسانة للإصابة خلال المباراة وحل عمر ساجد بدلا منه.

كما تعادل حرس الحدود مع سبورتنج بدون أهداف.

وشهدت المباراة منع العارضة لهدفين لحرس الحدود.

ويستمر الحرس وسبورتنج على الصدارة المقتسمة مؤقتا بـ 4 نقاط لكل منهما.

وانتصر حرس الحدود في الجولة الأولى على الترسانة بنتيجة 3-2.

فيما فاز سبورتنج على منتخب السويس بنتيجة 1-0.