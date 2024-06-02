كرة يد - الخطيب لسيدات الأهلي: البطولات المحلية ليست جيدة بما فيه الكفاية لطموحنا

ألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلمة على فريق سيدات كرة يد في حفل التكريم الذي أقامه النادي لهن.

وقال الخطيب:" مع نهاية كل موسم تكون هناك سعادة في اللقاء ونحن فائزون ومحققون لأشياء جيدة لنادينا، فهذا يضاف لتاريخ النادي وتاريخكن كلاعبات".

وأوضح "نحن كمجلس إدارة مهمتنا أن نوفر لكم كل الإمكانيات التي يمكنكن من خلالها تحقيق المطلوب".

وأضاف "في العام الحالي لعبتم 5 بطولات، فزنا بالدوري والكأس وحققنا المركز الثالث في السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والرابع في بطولة إفريقيا لأبطال الكأس".

وأكمل "لا أريد أن أقول إن هذا جيد، لأنه ليس جيدا لنا على مستوى طموح الأهلي. من الجيد حصد البطولات المحلية لسنوات متتالية، ولكننا نريد أن نصل للتفكير في البطولات القارية والمشاركات العالمية".

واختتم "لا نريد خفض روحنا ودوافعنا، فهذه هي شخصية الأهلي، ننسى الماضي ونفكر في القادم لتكتبوا التاريخ لناديكن ولكن".