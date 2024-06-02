كرة يد - الخطيب لسيدات الأهلي: البطولات المحلية ليست جيدة بما فيه الكفاية لطموحنا

الأحد، 02 يونيو 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - رئيس الأهلي

ألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلمة على فريق سيدات كرة يد في حفل التكريم الذي أقامه النادي لهن.

وقال الخطيب:" مع نهاية كل موسم تكون هناك سعادة في اللقاء ونحن فائزون ومحققون لأشياء جيدة لنادينا، فهذا يضاف لتاريخ النادي وتاريخكن كلاعبات".

وأوضح "نحن كمجلس إدارة مهمتنا أن نوفر لكم كل الإمكانيات التي يمكنكن من خلالها تحقيق المطلوب".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج كرة يد - الخطيب يكرم فريقي الرجال والسيدات بعد إنجازات الموسم كرة يد - سبورتنج يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة كرة يد - الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بالتفوق على البنك الأهلي

وأضاف "في العام الحالي لعبتم 5 بطولات، فزنا بالدوري والكأس وحققنا المركز الثالث في السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والرابع في بطولة إفريقيا لأبطال الكأس".

وأكمل "لا أريد أن أقول إن هذا جيد، لأنه ليس جيدا لنا على مستوى طموح الأهلي. من الجيد حصد البطولات المحلية لسنوات متتالية، ولكننا نريد أن نصل للتفكير في البطولات القارية والمشاركات العالمية".

واختتم "لا نريد خفض روحنا ودوافعنا، فهذه هي شخصية الأهلي، ننسى الماضي ونفكر في القادم لتكتبوا التاريخ لناديكن ولكن".

الخطيب
نرشح لكم
استراحة نهائي كأس مصر لكرة اليد - الزمالك (14)-(16) سبورتنج.. نهاية الشوط الأول كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج كرة يد - سبورتنج يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة كرة يد - الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بالتفوق على البنك الأهلي كرة يد - بيشكتاش التركي يضم خالد وليد كرة يد - بعد أسبوع من حصد الكأس.. الدرع ويحيى خالد يتوجان بلقب الدوري مع فيزبريم كرة يد - في زغرب.. تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر بـ بطولة العالم 2025 كرة يد - مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة
أخر الأخبار
يورو 2024 - "ليه نهاجم؟ ما ندافع".. 4 حروف غيرت هوية إيطاليا 15 دقيقة | ألمانيا 2024
مران الزمالك - راحة لعبد الله السعيد.. جوميز يحدد وديتين للأبيض 35 دقيقة | الدوري المصري
استراحة نهائي كأس مصر لكرة اليد - الزمالك (14)-(16) سبورتنج.. نهاية الشوط الأول 41 دقيقة | كرة يد
مباشر كأس مصر - الاتحاد (0)-(0) أبو قير للأسمدة.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي 2 ساعة | كرة سلة
دورة الترقي - تعادلان وإصابة في الجولة الثانية نحو الممتاز 2 ساعة | القسم الثاني
كرة يد - الخطيب لسيدات الأهلي: البطولات المحلية ليست جيدة بما فيه الكفاية لطموحنا 2 ساعة | كرة يد
دي يونج: سأبقى في برشلونة.. وهكذا كانت المحادثة مع فليك 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي