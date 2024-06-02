اتحاد الكرة: لم يتم إخبار قمر الدولة بقيادة مبارة الحدود.. وهذه طريقة إبلاغ الحكام للقاءات

الأحد، 02 يونيو 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

نادر قمر الدولة

شدد اتحاد الكرة أنه لم يتم إخبار الحكم نادر قمر الدولة بقيادة مباراة حرس الحدود ضد منافسه سبورتنج في دورة الترقي.

ويلعب كل من حرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس والترسانة في دورة الترقي.

وجاء بيان عبر المركز الإعلامي للصحفيين كالتالي:

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الحكم نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود ضد سبورتنج رسمي كما تردد، كان واحدا من 3 حكام مرشحين لإدارة المباراة.

من يقوم بإبلاغ الحكام بإدارة أي مباراة هو السيستم، ويقوم الحكم من خلاله بالقبول أو الاعتذار عن إدارة المباراة.

اختيار أمين عمر ومحمد عادل لإدارة مباراتي الترقي جاء لارتباطهما بلعب مباريات في إفريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم إذ يقود أمين عمر مباراة مالي ضد غانا.

بينما يقود محمد عادل مباراة أنجولا ضد الكاميرون لذلك تم إسناد المباريات لهما قبل السفر وتم تبليغهم بواسطة السيستم السبت الماضي.

دورة الترقي أمين عمر محمد عادل حرس الحدود منتخب السويس سبورتنج الترسانة
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