انتهت في دورة الترقي - الحدود (0)-(0) سبورتنج والسويس (0)-(0) الترسانة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد سبورتنج ومنتخب السويس ضد الترسانة في الجولة الثانية من دورة الترقي للدوري الممتاز.

وانتصر حرس الحدود في الجولة الأولى على الترسانة بنتيجة 3-2، فيما فاز سبورتنج على منتخب السويس بنتيجة 1-0.

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حرس الحدود × سبورتنج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 1: تسديدة أولى من لاعب سبورتنج يتصدى لها حارس الحرس بعد مرور 23 ثانية على انطلاق المباراة.

بداية اللقاء

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منتخب السويس × الترسانة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 85: خروج محمد مرضي حارس مرمى الترسانة بعد إصابته.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

بداية اللقاء