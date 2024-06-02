تقرير: برشلونة وبايرن تحركا من أجل ضم برونو فيرنانديز

الأحد، 02 يونيو 2024 - 16:18

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

تواصل بايرن ميونيخ وبرشلونة مع ممثلي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت جريدة o jogo البرتغالية أن برشلونة وبايرن ميونيخ تواصلا مع ميجيل بينيو وكيل برونو فرنانديز من أجل ضمه هذا الصيف.

وأفاد التقرير أن الناديين تواصل مع وكيل اللاعب لمعرفة شروط الصفقة، وقد يتحركان رسميا قريبا.

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وأضاف التقرير أن الصفقة قد تتم رغم تواجد برونو فيرنانديز في بطولة يورو 2024 مع منتخب البرتغال.

وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن يغادر البرتغالي الدولي مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد برونو مع الشياطين الحمر في صيف 2026.

قبل أيام، كشف برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد قراره من الرحيل عن صفوف النادي إزاء الأنباء المثارة حول نيته المغادرة ووجود اهتمام سعودي بضمه.

وكتب برونو في رسالته عبر موقع "ذا بلايرز تريبيون" يوم الجمعة قائلا: "بعد ذلك الموسم الصعب إنها مسؤوليتي أن أقدم أكثر للفريق".

وتابع اللاعب البرتغالي حديثه "أحب اللعب في ملعب أولد ترافورد أكثر من أي شيء آخر في العالم، لا أريد الرحيل، التواجد هنا كان حلمي دائما".

وأكمل "أرغب فقط أن تتوافق توقعاتي مع توقعات النادي، إن ذهبت لأي مشجع فسيقول لك الأمر ذاته، نريد المنافسة على الدوري وأن نلعب في دوري أبطال أوروبا ونخوض نهائيات الكؤوس، هذه هي الأساسيات وهذا ما أريده وهذا ما يستحقه الجمهور".

وأتم "أريد فقط مواصلة القتال وأرغب في البقاء هنا وعائلتي ترغب في الأمر ذاته، إن شكك أي منكم في الأمر للحظة فيجب أن تنظروا للأغاني التي أستمع إليها عبر موقع سبوتيفاي وهذا سوف يوضح كل شيء بالنسبة لكم".

وانضم برونو إلى يونايتد في يناير من عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة وأصبح قائدا للفريق الموسم الماضي.

وخاض برونو مع يونايتد 232 مباراة سجل خلالهم 79 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج برونو مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في سنة 2023.

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