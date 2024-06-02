بعد تأهل ريال مدريد وباتشوكا.. طريق الأهلي في كأس إنتركونتينينتال

اكتملت مقاعد منافسات كأس إنتركونتينينتال 2024 باستثناء مقعد بطل كوبا ليبرتادوريس ممثل أمريكا الجنوبية.

وتقام منافسات كأس إنتركونتينينتال بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي، على أن يقام مونديال الأندية بداية من 2025 كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا.

ويشارك الأهلي المصري في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024.

وحسم فريقا ريال مدريد وباتشوكا تواجدهما في البطولة بعد تتويج كل منهما بلقبي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال كونكاكاف على الترتيب.

وجاء طريق البطولة كالآتي:

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أو العين بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين العين والأهلي)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي يتحدد في نهاية نوفمبر المقبل مع باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.