ذا أثليتك: سيخفض راتبه.. ريال مدريد يتفق مع مودريتش على تمديد تعاقده

كشف موقع ذا أثليتك عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع لوكا مودريتش على تمديد تعاقده مع الفريق.

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وأشارت ذا أثليتك إلى أن مودريتش قد وافق على تخفيض راتبه مع ريال مدريد ولعب دور ثانوي من أجل الاستمرار.

ويحلم لوكا مودريتش باعتزال كرة القدم في ريال مدريد.

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على دورتموند بهدفين دون مقابل.

وأصبح مودريتش أكثر من توج بدوري أبطال أوروبا في التاريخ برفقة كل من توني كروس وداني كارباخال وناتشو فيرنانديز ليعادلوا رصيد خينتو أسطورة النادي.

وخاض توني كروس مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد بعد أن أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري وعقب المشاركة في يورو 2024.

مودريتش وناتشو فيرنانديز أصبحا الأكثر تتويجا بتاريخ النادي برصيد 26 بطولة لكل منهما.

وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادما من توتنام.

وتوج ريال مدريد خلال الموسم المنقضي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.