كرة يد - الخطيب يكرم فريقي الرجال والسيدات بعد إنجازات الموسم

الأحد، 02 يونيو 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

تكريم سيدات الأهلي لـ كرة اليد

كرّم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فريقي رجال وسيدات كرة اليد بعد إنجازات التتويج بعدد من البطولات هذا الموسم.

واختتم منافسات فرق ألعاب الصالات المختلفة باستثناء رجال الكرة السلة، إذ يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة.

وحضر تكريم إدارة الأهلي لفرقه كل من محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين صندوق النادي وكل من محمد شوقي ومحمد سراج الدين ومهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

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وشهد تكريم مجلس الإدارة فرق رجال وسيدات كرة اليد.

وحقق رجال يد الأهلي بطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والسوبر المصري هذا الموسم.

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بينما من المقرر تكريم فريقي سيدات الأهلي لكرة السلة والكرة الطائرة غدا الإثنين.

فريق سيدات الأهلي توج بألقاب الدوري وكأس مصر وبرونزية دوري الأبطال وكأس الكؤوس.

أما سيدات الكرة الطائرة فحققت الثلاثية المحلية بحصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري.

وأخيرا توجت سيدات الكرة السلة بالثلاثية المحلية بحصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر المصري.

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