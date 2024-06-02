إشبيلية يعلن اسم مدربه الجديد

الأحد، 02 يونيو 2024 - 14:38

كتب : FilGoal

شعار إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية يوم الأحد تعيين جارسيا بيميينتا كمدير فني للفريق.

بيميينتا البالغ من العمر 50 عاما بدأ مسيرته التدريبية في تدريب فرق الفئات العمرية لبرشلونة.

وذلك قبل أن يتولى تدريب لاس بالماس في 2022.

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درب جارسيا لاس بالماس في 105 مباراة.

في مسيرته مع لاس بالماس انتصر في 41 مباراة وتعادل في 34 وخسر 30.

قبل أسابيع، أعلن نادي إشبيلية رحيل مدربه كيكي سانشيز فلوريس بنهاية الموسم.

وسيختتم فلوريس مشواره مع الفريق الأندلسي بمباراتي أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وقال خوسيه ماريا ديل نادو رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي: "تحدثت مع المدرب واتفقنا على إخباركم بأن عمله سينتهي مع الفريق في 30 يونيو المقبل".

وأكمل "أود شكره لأن النادي كان في وضع معقد للغاية وعمل لعدد ساعات كبير من أجل تحقيق الهدف".

وأتم "رغم الألم وصعوبة الأمر سيظل إشبيلية بيته وأود شكره مجددا".

وقاد فلوريس تدريب الفريق الأندلسي في 23 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 9.

وابتعد إشبيلية عن مراكز الهبوط وضمن استمراره في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

وآخر عامين قاد الفريق فنيا 4 مدربين هم خورخي سامباولي وجوزيه ميلينديبار ودييجو ألونسو وكيكي سانشيز.

إشبيلية جارسيا بيميينتا
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