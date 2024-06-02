ثلاثة مقاعد متبقية.. باتشوكا يُكمل عقد فرق أمريكا الشمالية في مونديال الأندية 2025

أكمل باتشوكا المكسيكي عقد فرق أمريكا الشمالية في كأس العالم للأندية 2025.

وتوج باتشوكا المكسيكي بلقب دوري أبطال كونكاكاف للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على كولومبوس كرو الأمريكي في النهائي.

وبذلك حسم 29 فريقا مقاعدهم في كأس العالم للأندية 2025 من أصل 32 فريقا مشارك.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى 13 يوليو بعام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتبقى مقعدان لفرق أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى ممثل الدولة المستضيفة.

ويتواجد الأهلي بصفته بطلا لإفريقيا في ثلاث مناسبات مختلفة.

29 فريقا يحسمون تواجدهم في مونديال الأندية 2025 من أصل 32 فريق:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023 و2024)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- باتشوكا المكسيكي (بطل كونكاكاف 2024)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

المقاعد المتبقية

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)