بيلينجهام: التعاقد مع مبابي سينقلنا لمستوى آخر
الأحد، 02 يونيو 2024 - 14:30
كتب : FilGoal
يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن التعاقد مع كيليان مبابي سينقل الفريق لمستوى آخر.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند في النهائي بهدفين دون مقابل.
وقال بيلينجهام عن انضمام مبابي عبر شبكةTNT: "لا نعلم بكل تأكيد إذا ما كان ذلك سيحدث ولكن لو حدث سيكون أمرا رائعا التعاقد مع لاعب مثله، لقد رأينا اليوم إن ما كان ينقصنا هو التعاقد مع لاعب حقيقي، إذا انضم سينقلنا لمستوى آخر لأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".
وفقا لفابريزيو رومانو فإن ريال مدريد قد وقع بالفعل مع مبابي وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل.
وتوج بيلينجهام بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأول مع ريال مدريد بالإضافة إلى لقب السوبر الإسباني.
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