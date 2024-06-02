القبض على 53 مشجعا بعد أحداث نهائي دوري الأبطال

الأحد، 02 يونيو 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

جماهير ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول

ألقت شرطة العاصمة الإنجليزية القبض على مجموعة من المشجعين على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

وشهد نهائي دوري الأبطال اقتحام عدة مشجعين لملعب ويمبلي الذي احتضن اللقاء.

وأوضحت شرطة ميتروبوليتان في بيان: "تم إلقاء القبض على 53 شخصا في ويمبلي الليلة الماضية".

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وأضاف البيان "5 منهم بتهمة اقتحام الملعب وغالبية الآخرين لمحاولتهم اختراق الأمن والدخول إلى الملعب بدون تذاكر".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من داني كاربخال وفينيسيوس جونيور.

ذات الأذنين تعرف ملكها، ورغم ما قدمه بوروسيا دورتموند في الشوط الأول إلا أنها تهادت في الثاني نحو الملكي الذي يعرف جيدا كيف يرفع لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة، إذ حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وسجل 28 هدفا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

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