الكشف عن وريث قميص توني كروس في ريال مدريد

الأحد، 02 يونيو 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد - السوبر الإسباني

سيرتدي فيدي فالفيردي الرقم 8 ابتداءً من الموسم القادم في ريال مدريد بعد قرار توني كروس الاعتزال بعد يورو 2024.

وأعلن كروس قبل أسابيع اعتزال كرة القدم هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الميرينجي بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند.

وقال فالفيريدي في تصريحات مصورة: "أنا أحب الرقم 15، حلمي في ريال مدريد بدأ بهذا الرقم.. لكن نعم، سأغيره خلال شهرين".

أخبار متعلقة:
كروس: هذا هو الفارق بين ريال مدريد وغيره فنربخشة يعلن تعيين مورينيو بتنظيم من أنور الغازي.. سام مرسي يشارك في ودية من أجل دعم غزة تعثر جديد.. ميسي وسواريز يسجلان في تعادل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

وأضاف "دعونا نقُل إن هذا الفصل انتهى بشكل جيد".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من داني كاربخال وفينيسيوس جونيور.

ذات الأذنين تعرف ملكها، ورغم ما قدمه بوروسيا دورتموند في الشوط الأول إلا أنها تهادت في الثاني نحو الملكي الذي يعرف جيدا كيف يرفع لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة، إذ حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وسجل 28 هدفا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

فيدي فالفيردي ريال مدريد توني كروس
نرشح لكم
فريق رونالدو وليجانيس يصعدان إلى الدوري الإسباني دي يونج: سأبقى في برشلونة.. وهكذا كانت المحادثة مع فليك ذا أثليتك: سيخفض راتبه.. ريال مدريد يتفق مع مودريتش على تمديد تعاقده إشبيلية يعلن اسم مدربه الجديد حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 وداعا لاهتمام ريال مدريد؟ ألفونسو ديفيز قد يبقى مع بايرن موندو ديبورتيفو: فليك يستقر على ضم مساعد منتخب ألمانيا للشباب لجهازه الفني مؤتمر أنشيلوتي - الكشف عن حارس ريال مدريد.. و"شخصية البطل" تستحق الدراسة
أخر الأخبار
بهدف في الدقيقة 117.. سانت إيتيان يعود من جديد لـ الدوري الفرنسي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين 32 دقيقة | الدوري المصري
أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب 37 دقيقة | الدوري المصري
علي لطفي: لهذا لم أر تسديدة هدف أبو علي ..موقف مع نجلي تسبب في رحيلي من الأهلي 47 دقيقة | الدوري المصري
خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا بـ أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو: أريد أن أعمل في الدوري التركي.. ومنذ هذه اللحظة أنتمي لعائلة فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
لقاء استمر 118 دقيقة.. الترجي ينتصر على الإفريقي ويقترب من حسم لقب الدوري التونسي ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 3 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي