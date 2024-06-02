كرة يد - الاتحاد المصري يعلن إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج
الأحد، 02 يونيو 2024 - 12:33
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إذاعة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج.
وكانت مباريات نصف النهائي قد أقيمت دون إذاعتها سواء البث التليفزيوني أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر نهائي كأس مصر لكرة اليد بين الزمالك وسبورتنج.
وكشف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية: "نهائي كأس مصر بين الزمالك وسبورتنج سيتم إذاعته في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على قناة أون تايم سبورتس".
ويسعى كل من الزمالك وسبورتنج للتتويج ببطولته الأولى مع ختام الموسم الجاري.
ويعبتر نهائي النسخة الحالية هو تكرار لنسخة 2022 بين سبورتنج والزمالك والتي توج بلقبها الفريق السكندري.
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر لكرة اليد 16 مرة آخرها عام 2016.
بينما حقق سبورتنج لقب البطولة مرة واحدة كانت عام 2022.
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