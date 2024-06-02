كروس: هذا هو الفارق بين ريال مدريد وغيره

الأحد، 02 يونيو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

أوضح توني كروس نجم ريال مدريد الفارق بين فريقه والفرق الأخرى، وذلك بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في مباراته الأخيرة مع الملكي.

وأعلن كروس قبل أسابيع اعتزال كرة القدم هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الميرينجي بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند.

وقال كروس في تصريحات لشبكة CBS: "هذه هي الطريقة التي أردت أن تنتهي بها مسيرتي مع ريال مدريد. لم أتخيل أبدًا الفوز بهذا العدد من الألقاب".

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وأضاف النجم الألماني "الفارق بين ريال مدريد وغيره؟ نحن لا نخسر النهائيات".

وتابع "اتخذت قرار الاعتزال لأنني أريد أن أكون مع عائلتي، لكنني سأفتقد هذا الفريق في كل يوم من حياتي".

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وأتم "هذه هي النهاية المثالية. النهاية التي طالما حلمت بها".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من داني كاربخال وفينيسيوس جونيور.

ذات الأذنين تعرف ملكها، ورغم ما قدمه بوروسيا دورتموند في الشوط الأول إلا أنها تهادت في الثاني نحو الملكي الذي يعرف جيدا كيف يرفع لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة، إذ حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وسجل 28 هدفا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

ريال مدريد توني كروس
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