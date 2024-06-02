الزمالك: لم نطالبكم بتعليق صورة شيكابالا.. وهناك لاعب يظهر بالبرامج أكثر من الملعب

الأحد، 02 يونيو 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اندهاشه من حالة الاحتقان الموجودة وشدد أن أسبابها أشخاص معروفين للجميع.

وشدد سالم على أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو أسطورة بالنسبة للزملكاوية ولم يطلب أحدا من الأشخاص غير المتفقين على ذلك بوضع صورته في منازلهم.

وقال أحمد سالم عبر قناة dmc: "أحيانا نصمت لمدة طويلة والبعض يظن الصمت ضعف لذلك نكون في حاجة للحديث، هناك جو عام من الهجوم غير مبرر في وقت يجب أن تكون هناك تهدئة بسبب المرحلة الحاسمة لمنتخب مصر".

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وتابع سالم "هناك أشخاص معروفين بالاسم مسؤولين عن حالة الاحتقان الموجودة، ولا أعلم لماذا لا يتم توجيه لوم أو عتاب لهم، هناك برنامج مسخر بالكامل للهجوم على لاعب بعينه وفريق بعينه وأعتقد أن ذلك لا علاقة له بالرياضة".

وكشف "قريبا يتم تجهيز وإعداد ملف للشكوى ضد أحد البرامج، أتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة لأنه لا توجد مشكلة ولكن هناك شخص (فاضي) لا يمتلك محتوى لتقديمه سوى الخوض في سمعة لاعبين كبار".

وشدد المتحدث الرسمي للزمالك "شيكابالا هو أسطورة الزملكاوية، ليس مطلوب من حضراتكم وضع صورته في منازلكم، إذا كنت لا تراه أسطورة فهذا حقك، لماذا هناك تسخير لبرامج كاملة للتقليل من شيكابالا؟".

وتابع "جماهير الزمالك حزينة جدا وأنا أخشى من رد فعل الجمهور، هناك لاعب يظهر في البرامج أكثر مما يلعب كرة القدم، ولا أعلم لماذا ناديه يتركه إلى هذه الدرجة بتواجده كل أسبوع في برنامج ويهاجم نادي الزمالك وشيكابالا بدون مبررات".

وأضاف "علاقتنا مع هذا اللاعب انتهت، كان هناك حكم ضده ودفع الغرامة الموقعة عليه وانتهى الأمر، والحُكم النهائي عليه كان إنه هارب".

أما بسؤاله عن تصريح شيكابالا إن هناك لاعب كان يقول بابا من أجل التجديد أجاب سالم "هذا رد فعل بسبب إساءات متكررة من ذلك اللاعب".

وبالحديث عن أزمة القيد أوضح سالم "إن شاء الله سيكون هناك حل لأزمة القيد في أغسطس المقبل مثلما حدث في يناير وهذا هو الشغل الشاغل لمجلس إدارة الزمالك بالوقت الحالي".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "لا يوجد أي شيء رسمي بشأن أشرف بنشرقي حتى الآن، على مستوى المشجعين ومجلس الإدارة نتمنى انضمامه بالتأكيد لكن لا يوجد أي مؤشر لذلك حتى الآن".

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