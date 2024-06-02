بتنظيم من أنور الغازي.. سام مرسي يشارك في ودية من أجل دعم غزة

أقام أنور الغازي لاعب منتخب هولندا ولاعب ماينز السابق مباراة خيرية لدعم الشعب الفلسطيني.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون أنور الغازي النادي : لاعب حر

وشارك في المباراة العديد من نجوم كرة القدم سواء معتزلين أو مستمرين في الملاعب.

أبرز من شارك في المباراة كان سام مرسي والذي قاد الفريق أحد الفريقين، بينما قاد الغازي الفريق الآخر.

المباراة شهدت أيضا مشاركة كل من إريك أبيدال وباكاري سانيا وعدلان جديورا نجوم كرة القدم السابقين.

وأقيمت المباراة على ملعب ذا هايف الخاص بفريق بيرنت الإنجليزي ومن المقرر أن تذهب العوائد بالكامل إلى دعم الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نادي ماينز قد فسخ تعاقده مع أنور الغازي بعد تنديد الأخير بالعدواء الإسرائيلي ضد غزة ليظل بدون نادي حتى الآن.