المكسيكي الثالث في المونديال.. باتشوكا يتوج بدوري أبطال كونكاكاف

حسم باتشوكا المكسيكي لقب بطولة دوري أبطال كونكاكاف 2024 بعد الفوز على كولومبوس كرو الأمريكي.

وبات باتشوكا ثالث فريق من المكسيك يحسم تأهله إلى كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديا بعد حسم كل من مونتيري وكلوب ليون تأهلهما من قبل.

وتغلب باتشوكا على كولومبوس كرو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية.

وحقق الفريق المكسيكي اللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2017 ويتبقى له لقب وحيد لمعادلة رقم كلوب أمريكا القياسي.

وحسم باتشوكا تأهله إلى بطولتي إنتركونتنينتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

ويتبقى ثلاثة مقاعد فقط بمونديال الأندية 2025 بانتظار فريقين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى بطل الدوري الأمريكي.

ويشارك الأهلي المصري في بطولتي إنتركونتنينتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

وينتظر باتشوكا في منافسات إنتركونتينتال المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس هذا العام لمواجهته.

بينما حسم ريال مدريد تواجد في إنتركونتنينتال بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى نهائي البطولة مباشرة.