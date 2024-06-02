فنربخشة يعلن تعيين مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي يوم الأحد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو كمدير فني للفريق.

فنربخشة أنهى الموسم المنصرم في وصافة الدوري التركي خلف جالاتا سراي البطل.

ووجه مورينيو رسالة لجماهير فنربخشة عبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي ليعلن الأمر رسميا.

يوم السبت، شدد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي أنه قرر الذهاب لتدريب فريق فنربخشة.

وقال المدير الفني البرتغالي لشبكة سكاي سبورتس: "قراري هو الذهاب إلى فنربخشة لكن الأمر ليس رسميا بعد، لا أستطيع القول إن الأمر قد حسم".

وأضاف "دوري الأبطال مع فنربخشة صعب للغاية لأن يجب لعب 3 مباريات في الأدوار التمهيدية".

وأكمل "سيذهب 8 لاعبين إلى بطولة يورو 2024 مع منتخباتهم ولن يتواجدوا معنا في فترة التحضيرات قبل المباراة الأولى، ولذلك الأمر صعب جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا ذهبت أنتم تعلمون أنني أحب التحديات وبالتالي سأكافح للوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي يتواجد في صفوف فنربخشة، لكنه لعب الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف نوفي بازار الصربي.

وكان فنربخشة خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.

وخرج فنربخشة من دور ربع نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة بركلات الترجيح من أولمبياكوس الذي حصل على البطولة فيما بعد.

ويحل مورينيو محل إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفنربخشة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.

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