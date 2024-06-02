تعثر جديد.. ميسي وسواريز يسجلان في تعادل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

تعثر إنتر ميامي مجددا في الدوري الأمريكي بعد تعادله أمام سانت لويس سيتي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وخطف إنتر ميامي التعادل في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف لكل منهما.

وسجل الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وخوردي ألبا أهداف إنتر ميامي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة مؤقتا بعد خوض 18 مباراة بترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

وتقدم سانت لويس سيتي ثلاث مرات خلال المباراة قبل أن يعود إنتر ميامي ويتعادل في كل مرة.

وتعادل ميسي في الدقيقة 25 قبل أن يسجل لويس سواريز في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

وخطف خوردي ألبا نقطة المباراة بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فيلاديلفيا يونيون فجر يوم 16 يونيو المقبل بالدوري الأمريكي.

ورفع الثنائي ميسي وسواريز رصيده إلى 12 هدفا في المركز الثالث بصدارة ترتيب هدافين المسابقة.