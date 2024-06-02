مواعيد مباريات الأحد 2 يونيو 2024 - كأس مصر.. ودورة الترقي

الأحد، 02 يونيو 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

فريق الترسانة

تنطلق اليوم الجولة الثانية من دورة الترقي للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 2 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس مصر

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الاتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دورة الترقي

منتخب السويس × الترسانة.. 5:00 مساء.

حرس الحدود × سبورتنج.. 5:00 مساء.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأحد دورة الترقي كأس مصر
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