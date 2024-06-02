السولية: هذه حقيقة الإصابة المزمنة.. وما فعله كولر قبل نهائي إفريقيا ضد الوداد

كشف عمرو السولية لاعب الأهلي عن حقيقة معاناته من إصابة مزمنة.

وقال لاعب الوسط لقناة إم بي سي مصر 2: "في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد كان مارسيل كولر -مدرب الفريق- يسمعنا صوت الجماهير أثناء التدريبات لنتأقلم على الأمر".

وأضاف "تحدثنا وقلنا لبعضنا البعض إن المباراة 11 ضد 11 والجماهير لن تستطيع النزول للملعب من أجل اللعب ضدنا فلا يجب الاهتمام بذلك".

وأكمل "لأول مرة أسمع أنني أعاني من إصابة مزمنة، عندما عدت من الإصابة في الخلفية تعرضت لها مرة أخرى، حصلت على وقت كاف لأكون جاهزا".

وواصل "بعد إصابة علي معلول، أصبح يفكر في العديد من الأشياء الأخرى، بسبب ما كان يخطط له في المستقبل، ولذلك كل شيء تغير".

وأنهى حديثه "هو يفكر الآن في كيفية العودة بشكل سريع وأتمنى أن يجدد عقده، لا يشعر بأي قلق من عدم تجديد الأهلي لعقده، هو يثق بأن النادي سيفعل الأفضل لجميع الأطراف وهو ينتظر تقدير الأهلي".