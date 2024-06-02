وسام أبو علي: ضغطت للانتقال إلى الأهلي.. لا أقرأ العربية ووالدي يظن أنه مدرب

الأحد، 02 يونيو 2024 - 01:38

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

كشف وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن كواليس انضمامه للفريق، وسبب عدم قدرته على قراءة اللغة العربية.

وقال أبو علي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أشعر بالكثير من المحبة من جماهير الأهلي والشعب المصري. وإن شاء الله سأزور فلسطين قريبا".

وأضاف "لا أجيد القراءة والكتابة باللغة العربية. قضيت حياتي كلها في الدنمارك ولعبت لبعض الوقت في السويد، ولكن في المنزل نتحدث دائما بالعربية ولهذا أجيد الحديث بها".

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وأوضح "بدأت كحارس مرمى ولكن المدرب لاحظ إني لدي الحس اللازم فقرر إشراكي داخل الملعب، ثم أصبحت لاعبا في وسط الملعب، ثم جناحا قبل أن أصبح رأس حربة".

وأكمل مازحا "والدي يظن نفسه مديرا فنيا. بعد كل مباراة يرسل لي نفس التعليمات لأنفذها ولا يغيرها".

وكشف "سيريوس السويدي فريقي السابق كان يرفض رحيلي للأهلي، فقد وقعت لمدة 4 سنوات ونصف وكان يتبقى في عقدي 4 سنوات وشهرين حين أتى عرض الأهلي وضغطنا عليه بقوة حتى يتركني".

وتابع "كانت هناك عروض أخرى منها عرض أوتريخت الهولندي الذي كان موازيا لعرض الأهلي".

وواصل "أنتوني موديست من أكثر اللاعبين المحبوبين في غرفة ملابس الأهلي. لن أتحدث عما إذا كان مظلوما أم لا ولكني أحبه وأحب الجميع في الأهلي".

وعن المدرب مارسيل كولر قال: "مدرب جيد ولديه القدرة على إدارة مختلف المباريات، فمباريات الأدوار الإقصائية تختلف عن الدوري".

وأوضح "أكثر مرة شاهدت فيها كولر غاضبا كانت مباراة إنبي حين تعادلنا 2-2. كنا فائزين وأضعنا الفوز في آخر دقيقتين ولا يجب أن نفعل ذلك".

وعن اللاعبين الذين يعجبونه في الزمالك قال: "زيزو لاعب جيد وكذلك أحمد حمدي. سيف الجزيري أيضا يقدم عملا رائعا".

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