عمرو أدهم: الزمالك خسر قضية بوطيب وهذا هو طريق الحل

الأحد، 02 يونيو 2024 - 01:18

كتب : FilGoal

عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن مستجدات القضايا التي تسبب في حرمان النادي من قيد اللاعبين الجدد.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك خسر قضية خالد بو طيب تمامًا والغرامة تقدر بـ 2 مليون و400 ألف يورو".

وأضاف "نعمل على تسويات ودية مع محامي اللاعب لنتمكن من قيد اللاعبين بشكل طبيعي".

أخبار متعلقة:
فتوح يكشف حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات ومفاوضات الأهلي.. وأزمة التجديد مع الزمالك شيكابالا: حمدي مولود في الزمالك.. ولابد من حل أزمة الشيبي والشحات بطريقة مُرضية خبر في الجول – "زيوس" تقدم عرضا رسميا لـ الزمالك لتوريد ملابس فرق النادي شحاتة: كنت أسافر في مكان الحقائب.. وحزنت حين سجلت أمام الزمالك

أما عن قضية المدرب السابق جايمي باتشيكو أوضح "المحكمة أجلت القضية حتى 31 يوليو 2024، ونحاول تسوية كل النزاعات مع كافة الأطراف".

واختتم "فرجاني ساسي حصل على حكم ضد الزمالك ولا زلنا في مرحلة الاستئناف على هذا الحكم".

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

ويعاني الزمالك من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب وقدرها 2 مليون و400 ألف يورو.

عمرو أدهم الزمالك خالد بوطيب
نرشح لكم
السولية: هذه حقيقة الإصابة المزمنة.. وما فعله كولر قبل نهائي إفريقيا ضد الوداد وسام أبو علي: ضغطت للانتقال إلى الأهلي.. لا أقرأ العربية ووالدي يظن أنه مدرب السولية: السخرية كانت نقطة تحول لنفوز ببطولات متتالية.. وهذه المباراة هي الأصعب لي تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية في الأهلي المصري يعلن إنهاء أزمة مستحقات مفتاح طقطق "في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025 معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا مصيلحي يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع مابولولو للاختبار مع أحد الأندية
أخر الأخبار
السولية: هذه حقيقة الإصابة المزمنة.. وما فعله كولر قبل نهائي إفريقيا ضد الوداد ساعة | الدوري المصري
وسام أبو علي: ضغطت للانتقال إلى الأهلي.. لا أقرأ العربية ووالدي يظن أنه مدرب ساعة | الدوري المصري
عمرو أدهم: الزمالك خسر قضية بوطيب وهذا هو طريق الحل ساعة | الدوري المصري
السولية: السخرية كانت نقطة تحول لنفوز ببطولات متتالية.. وهذه المباراة هي الأصعب لي ساعة | الكرة المصرية
في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوبل: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.. ولم نستغل فرصنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام: هذه أفضل ليلة في حياتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: دورتموند لعب أفضل منا في الشوط الأول.. وغيرنا أسلوب لعبنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي