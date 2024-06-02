عمرو أدهم: الزمالك خسر قضية بوطيب وهذا هو طريق الحل

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن مستجدات القضايا التي تسبب في حرمان النادي من قيد اللاعبين الجدد.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك خسر قضية خالد بو طيب تمامًا والغرامة تقدر بـ 2 مليون و400 ألف يورو".

وأضاف "نعمل على تسويات ودية مع محامي اللاعب لنتمكن من قيد اللاعبين بشكل طبيعي".

أما عن قضية المدرب السابق جايمي باتشيكو أوضح "المحكمة أجلت القضية حتى 31 يوليو 2024، ونحاول تسوية كل النزاعات مع كافة الأطراف".

واختتم "فرجاني ساسي حصل على حكم ضد الزمالك ولا زلنا في مرحلة الاستئناف على هذا الحكم".

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

ويعاني الزمالك من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب وقدرها 2 مليون و400 ألف يورو.