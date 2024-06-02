السولية: السخرية كانت نقطة تحول لنفوز ببطولات متتالية.. وهذه المباراة هي الأصعب لي

كشف عمرو السولية لاعب الأهلي عن سخرية حدثت لفريقه كانت نقطة تحول للتتويج بأكثر من بطولة.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال لاعب الوسط لقناة إم بي سي مصر 2: "شعور صعب للغاية خسارة مباراتي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم يكن لدينا الخبرة مثل الآن، تعودنا على الضغط الجماهيري فيما بعد، ولذلك انتصرنا على الترجي والوداد في تونس والمغرب".

وأضاف "بعد الفوز على صنداونز في مباراة العودة 1-0 عقب الهزيمة 5-0 في الذهاب، تحدثنا معا في الملعب عقب المباراة بأن مركزنا في الدوري كان الـ17 ورأينا كل السخرية بأننا نقترب من الهبوط".

وأكمل "طبعنا جدول الترتيب لنتحمس أكثر، سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور وكل أصحاب الخبرات أدخلونا في أجواء أن لا يصح أن نخسر بطولة، ولذلك اعتبرنا جميع المباريات مثل الكؤوس".

وتابع "نهائي 2020 ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هو الأصعب لي مع الأهلي ولن يتكرر مرة أخرى، لن تستطيع لعب كرة القدم إذا خسرنا من الزمالك".

وواصل "بدأنا النهائي بشكل جيد وسجلنا في بداية المباراة وهذا شيء غير جيد، لأن يوجد الكثير من الوقت متبقي في المباراة وتراجعنا ودافعنا، الزمالك سجل هدفا، محمد الشناوي بين الشوطين صرخ علينا وقال لنا تهدرون المباراة والجماهير تنتظر تلك البطولة ونستطيع أن نسجل في أي وقت".

وشدد: "عندما جئت إلى الأهلي كان ينقصني الجانب الدفاعي وطورت نفسي، لكن كنت أستطيع الهجوم وصناعة الفرص، في الإسماعيلي كنت أملك حرية أكبر في الملعب والتحرك".

وأنهى حديثه قائلا: "نهائي كايرز تشيفز هو أسهل نهائي لدوري أبطال إفريقيا لعبته مع الأهلي".