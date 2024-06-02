في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024

تأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الملكي رابع المتأهلين للبطولة التي تقام في نهاية العام الجاري.

وفقا لنظام البطولة المستحدثة يتأهل بطل أوروبا مباشرة للنهائي منتظر الفائز من أبطال القارات الأخرى.

وسبق الملكي كل الأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

ويتحدد بطل أمريكا الشمالية فجر الأحد بين باتشوكا المكسيكي وكولومبوس كرو الأمريكي.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل، إذ وصلنا لدور الـ 16.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتيننتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أو العين بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين آسيا وإفريقيا)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

يذكر أن ريال مدريد متأهل سلفا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في أمريكا.