في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024

الأحد، 02 يونيو 2024 - 00:44

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

تأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الملكي رابع المتأهلين للبطولة التي تقام في نهاية العام الجاري.

وفقا لنظام البطولة المستحدثة يتأهل بطل أوروبا مباشرة للنهائي منتظر الفائز من أبطال القارات الأخرى.

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وسبق الملكي كل الأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

ويتحدد بطل أمريكا الشمالية فجر الأحد بين باتشوكا المكسيكي وكولومبوس كرو الأمريكي.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل، إذ وصلنا لدور الـ 16.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتيننتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أو العين بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين آسيا وإفريقيا)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

To strengthen continental sporting rivalries and create a prestigious yearly title for all stages of the competition, the FIFA Intercontinental Cup will comprise of four stages. For the inaugural edition of the competition in 2024, the following dates were confirmed: The first stages will be scheduled by FIFA in consultation with the clubs and the confederations. The play-off will take place on 14 December 2024 in a neutral location. The final will take place on 18 December 2024 in the same neutral location.

يذكر أن ريال مدريد متأهل سلفا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في أمريكا.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كأس إنتركونتيننتال
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