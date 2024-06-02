كوبل: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.. ولم نستغل فرصنا

عبر جريجور كوبل حارس مرمى بوروسيا دورتموند عن شعوره بخيبة الأمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وقال الحارس السويسري لقناة ZDF: "من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل في الوقت الحالي بعد مباراة مثل هذه".

وأضاف "إذا كانت لديك مثل هذه الفرص ضد ريال مدريد، ربما لا تحصل على المزيد، أنت تعلم أن ريال مدريد دائما خطير".

وأكمل "لقد سنحت لنا الفرص وكان علينا استغلال المزيد منهم".

وأنهى حديثه قائلا: "نجاح كبير بأن نتواجد في النهائي ونلعب هذه المباراة، أنا فخور للغاية بهذا الفريق وأظهرنا أننا قادرون على اللعب على أعلى مستوى دوليا".

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.