بيلينجهام: هذه أفضل ليلة في حياتي

الأحد، 02 يونيو 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

وصف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بأفضل ليلة في حياته.

وتوج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند 2-0.

وقال لاعب ريال مدريد عبر قناة TNT الإنجليزية: "دائما حلمت بلعب هذه المباريات، لكنني لا أعرف كيف أقول الكلمات، هذه أفضل ليلة في حياتي".

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وأضاف "لم أحلم بخوض موسم مثالي أفضل من ذلك، أنا ممتن لزملائي وعائلتي وأيضا المعدين البدنيين، هذا جهد جماعي ضخم".

وأكمل عبر قناة "دازن": "لأكون أمينا، دورتموند كان أفضل في الشوط الأول، كان بإمكانهم تسجيل هدفين أو 3، لكن إنها مجرد شخصية واستطعنا العودة".

وأردف "كل الاحترام لكلا الفريقين، النادي الذي ألعب له هو خاص بالنسبة لي، وكذلك النادي السابق، ولم يكن ذلك ممكنا بدونهم".

وأتم "سأكون دائما شاكرا ولدي كل الاحترام لما قدمه بوروسيا دورتموند لي".

ذات الأذنين تعرف ملكها، ورغم ما قدمه بوروسيا دورتموند في الشوط الأول إلا أنها تهادت في الثاني نحو الملكي الذي يرفع جيدا كيف يرفع لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة، إذ حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وسجل 28 هدفا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

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