بيلينجهام: هذه أفضل ليلة في حياتي

وصف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بأفضل ليلة في حياته.

وتوج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند 2-0.

وقال لاعب ريال مدريد عبر قناة TNT الإنجليزية: "دائما حلمت بلعب هذه المباريات، لكنني لا أعرف كيف أقول الكلمات، هذه أفضل ليلة في حياتي".

وأضاف "لم أحلم بخوض موسم مثالي أفضل من ذلك، أنا ممتن لزملائي وعائلتي وأيضا المعدين البدنيين، هذا جهد جماعي ضخم".

وأكمل عبر قناة "دازن": "لأكون أمينا، دورتموند كان أفضل في الشوط الأول، كان بإمكانهم تسجيل هدفين أو 3، لكن إنها مجرد شخصية واستطعنا العودة".

وأردف "كل الاحترام لكلا الفريقين، النادي الذي ألعب له هو خاص بالنسبة لي، وكذلك النادي السابق، ولم يكن ذلك ممكنا بدونهم".

وأتم "سأكون دائما شاكرا ولدي كل الاحترام لما قدمه بوروسيا دورتموند لي".

video:1

ذات الأذنين تعرف ملكها، ورغم ما قدمه بوروسيا دورتموند في الشوط الأول إلا أنها تهادت في الثاني نحو الملكي الذي يرفع جيدا كيف يرفع لقب دوري أبطال أوروبا.