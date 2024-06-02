أنشيلوتي: دورتموند لعب أفضل منا في الشوط الأول.. وغيرنا أسلوب لعبنا

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأن منافسه بوروسيا دورتموند قد لعب أفضل في الشوط الأول.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وقال المدير الفني الإيطالي عبر بي إن سبورتس: "كانت المباراة صعبة في الشوط الأول وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني وكنا أفضل وركزنا أكثر، في الواقع دورتموند لعب الشوط الأول أفضل".

وأضاف "لم يدخل شك داخلنا بعد الشوط الأول، حاولنا أن ندافع لنحمي أنفسنا من المرتدات، غيرنا أسلوب اللعب في الشوط الثاني".

وأتم "في النهاية أنت تحتاج أن تكون صبورا في إجراء التبديلات لأن من الممكن أن تلعب شوطي إضافيين".

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.