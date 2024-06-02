ذات الأذنين تعرف ملكها.. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 أمام دورتموند

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من داني كاربخال وفينيسيوس جونيور.

ذات الأذنين تعرف ملكها، ورغم ما قدمه بوروسيا دورتموند في الشوط الأول إلا أنها تهادت في الثاني نحو الملكي الذي يعرف جيدا كيف يرفع لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ اعتماد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-93 حصد الملكي اللقب 9 مرات.

وابتعد ريال مدريد عن ميلان في عدد الألقاب إلى 8 حيث يظل الروسونيري برصيد 7 ألقاب منذ تتويجه الأخير في 2007.

وحقق كارلو أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكثر من يفز باللقب (2 مع ميلان في 2003 و2007 و3 مع ريال مدريد في 2014 و2022 و2024).

كارليتو يكتب التاريخ بحروف من ذهب 🌟 كارلو أنشيلوتي يتفوق على نفسه ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته كمدرب 🏆🏆🏆🏆🏆 دوري أبطال أ̷و̷ر̷و̷ب̷ا̷ أنشيلوتي 🔥 pic.twitter.com/sW8WL7BZCG — FilGoal (@FilGoal) June 1, 2024

وبات أردا جولر أول تركي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23 ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).

🗣️ سأعتزل كرة القدم هنا، ولن أذهب إلى أي مكان توني أوفى بوعده للجماهير 🤍 انتهت الرحلة بأفضل صورة ممكنة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة مع ريال مدريد 🏆 النجم الألماني احتفل بـ 23 بطولة مع الميرنجي 👏 مدريد ستشتاق لتوني كروس ✋ pic.twitter.com/7LGnBtjMf7 — FilGoal (@FilGoal) June 1, 2024

وأصبح في رصيد كاربخال وناتشو ومودريتش وكروس 6 ألقاب من دوري أبطال أوروبا متساويين مع باكو خينتو كأكثر من توج بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة، إذ حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وسجل 28 هدفا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.















































































التشكيل

أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد قبل ساعتين ونصف على انطلاق المباراة.

ولم يشهد تشكيل ريال مدريد أي مفاجأت، وفبدأ توني كروس أساسيا في مباراته الأخيرة بقميص الملكي قبل الاعتزال بعد نهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024.

بينما بدأ تيبو كورتوا أساسيا في حراسة المرمى بدلا من أندري لونين الغائب بسبب شعوره بالإعياء، وهو ما أعُلن في المؤتمر الصحفي.

في المقابل، بدأ بوروسيا دورتموند بنفس التشكيل الذي تفوق على باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وجلس ماركو رويس نجم دورتموند في مباراته الأخيرة على الإطلاق بقميص الأصفر والأسود على مقاعد البدلاء، وجاوره الإيفواري سيباستيان هالر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بمحاولات صفراء للاستحواذ ومحاولة تهديد مرمى كورتوا مبكرا.

وفي الدقيقة 11 جاءت التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق فيدي فالفيردي لكن دون أي خطورة على مرمى كوبل.

رد دورتموند جاء قويا وسريعا، 3 تمريرات سريعة بين سانشو وفولكروج تصل إلى براندت الذي سدد كرة على يسار كورتوا لكن دون خطورة على مرمى البلجيكي في الدقيقة 14.

حاول فينسيوس تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء جاءت أعلى من العارضة بكثير في الدقيقة 15.

سيطرة ألمانية بدأت في الدقيقة 22 عندما انفرد كريم أديمي بكورتوا وراوغه وسدد لكن داني كاربخال تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن مرماه لركنية.

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بعدها بدقيقتين انفرد نيكلاس فولكروج بعد بينية سانشو وسدد كرة أرضية قبل خروج الحارس ارتدت من القائم الأيسر ومرت بمحاذاة خط المرمى، ليهدر هداف دورتموند فرصة التقدم.

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مجددا انفرد أديمي من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء ريال مدريد وسدد كرة أبعدها كورتوا ولم تُفلح متابعة فولكروج برأسية في هز شباك البلجيكي الذي أمسك الكرة بسهولة في الدقيقة 28.

شعور لاعبي ريال مدريد بالضغط تواصل، فتحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء إثر تدخل قوي على كوبل حارس دورتموند الذي تأخر في تمرير الكرة في الدقيقة 35.

ونال التوتر نصيبه من لاعبي دورتموند أيضا فتحصل كل من نيكو شلوتربيك ومارسيل سابيترز على بطاقتين صفراوين في 3 دقائق بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وهدد سابيترز مرمى كورتوا بتسديدة أرضية بعيدة المدى أبعدها البلجيكي لركنية في الدقيقة 41.

استمر ضغط الأصفر حتى صافرة نهاية الشوط الأول والذي انتهى سلبيا بين الفريقين.

الشوط الثاني

على عكس الـ 45 دقيقة الأولى بدأ الثاني مغاير بضغط لريال مدريد، وتحصل فينيسيوس جونيور على خطأ نفذه توني كروس بطريقة رائعة صوب أعلى الزاوية اليسرى لكن كوبل أبعدها ببراعة لركنية في الدقيقة 48.

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وكروس نفذ الركنية وهرب كاربخال من الرقابة لكن رأسيته علت العارضة.

تواصل ضغط الملكي مع تراجع الأصفر بعض الشيء، وفي الدقيقة 57 سدد أرسل فينيسيوس عرضية لكاربخال الذي سدد من لمسة واحدة كرة اصطدمت بقدم يان ماتسن وتهادت في يد كوبل.

ومن مرتدة سريعة عن طريق أديمي في الدقيقة 63 أرسل الشاب عرضية متقنة لفولكروج الذي سدد برأسية كرة أبعدها كورتوا بقبضة يديه بعيدا عن مرماه.

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رد ريال مدريد برأسية لفينيسيوس لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 68 أرسل فيني عرضية رائعة لبيلينجهام الذي هرب من الرقابة ومرت الكرة من أمام رأسه وكذلك الحارس كوبل لتتهادى بجوار القائم الأيسر لدورتموند بسنتيمترات قليلة.

تريزيتش أجرى أولى تغييراته ودفع بماركو رويس في ظهوره الأخير مع دورتموند في الدقيقة 72 بدلا من أديمي الذي كان مصدر خطورة فريقه.

تحصل ريال مدريد على ركنية في الدقيقة 74 نفذها كروس وانقض عليها كاربخال برأسية سكنت شباك كوبل معلنة هدف التقدم للملكي.

وأصبح كاربخال أول مدافع يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال منذ سيرخيو راموس في نهائي 2016 وكان أيضا مع الملكي ضد أتليتكو مدريد.

وبات أكبر لاعب يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا لريال مدريد بعمر 32 عاما و142 يوما.

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بعد الهدف أصبحت المباراة في اتجاه واحد وهو مرمى كوبل.

تحصل هوملز على بطاقة صفراء بعد عرقلة كامافينجا أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 78، وسدد كروس الركلة الحرة المباشرة وأبعدها كوبل ببراعة لركنية.

وتألق كوبل ومنع رأسية ناتشو لتظل النتيجة كما هي.

وفي الدقيقة 80 شارك كل من دونيل مالين وسيباستيان هالر بدلا من إيمري تشان وبرندات بحثا عن التعادل.

لكن خطأ مالين البديل تسبب في استغله كامافينجا ومرر لبيلينجهام الذي مرر لفينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني على يسار كوبل معلنا حسم اللقاء في الدقيقة 83.

وتساوى فيني مع كاكا برصيد 11 هدفا كثاني أكثر برازيلي تسجيلا للأهداف في إقصائيات دوري أبطال أوروبا بعد نيمار (13 هدفا).

وبذلك حسم البرازيلي لقب دوري أبطال أوروبا في 2022 عندما سجل ضد ليفربول وفي 2024 ضد بوروسيا دورتموند.

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احتفل توني كروس خلال خروجه للمرة الأخيرة بقميص ريال مدريد في الدقيقة 85 وعوضه لوكا مودريتش، فيما شارك أيضا خوسيلو بدلا من بيلينجهام.

وسجل فولكروج هدفا برأسية ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 87.

وشارك إيدير ميليتاو بدلا من رودريجو في الدقيقة 90 في تغيير جديد لريال مدريد، ثم شارك لوكاس فاسكيز بدلا من فيني في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة معلنة تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

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