أسطورة أهلي جدة يعلن موافقة الأهلي على خوض مباراة اعتزاله
السبت، 01 يونيو 2024 - 23:35
كتب : Filgoal Team
كشف خالد مسعد أسطورة أهلي جدة السعودي عن إقامته لمباراة اعتزاله أمام النادي الأهلي.
وقال مسعد في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة الميدان السعودية: "اخترت الأهلي المصري في حفل اعتزالي".
وأضاف "اخترته لأني أحب هذا النادي جدا".
وأكمل"إنه أكبر نادي في إفريقيا ومن أفضل الأندية العربية والحمد لله حصلنا على الموافقة".
خالد مسعد اعتزل كرة القدم عام 2004.
وتقام مباراة اعتزال مسعد بعد اعتزاله الفعلي بـ 20 عاما.
اللاعب الذي خاض أغلب مسيرته في الأهلي السعودي حتى عام 2000، انتقل إلى الغريم اتحاد جدة واعتزل في صفوفه عام 2004.
وشارك مسعد مع منتخب السعودية في كأس العالم 1994 و1998.
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