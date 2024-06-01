كأس مصر - "بانينكا" فوزي تقصي النجوم.. وثلاثية تحسم صعود مودرن فيوتشر

تغلب مودرن فيوتشر على بترول أسيوط بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

تقدم فيوتشر بهدف مبكر من جوناثان نجويم في الدقيقة 2.

وأضاف نجويم الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل أرنولد إيبا ثالث الأهداف في الدقيقة 92.

على الجانب الآخر تغلب إنبي على النجوم بهدف وحيد.

سجل الهدف علي فوزي من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة 42.

وبذلك يتأهل فيوتشر لملاقاة إنبي في دور الـ 16.

وتأهل أيضا فاركو لمواجهة الفائز من الأهلي والألومنيوم في دور الـ 16، وذلك بعد الفوز على الواسطى.