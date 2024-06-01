انتهت نهائي أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(0) دورتموند.. الملكي بطل أوروبا للمرة الـ 15

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ويلتقي الفريقان على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لحسم لقب نسخة 2023-24.

ويسعى ريال مدريد لحصد لقب الأبطال للمرة الــ 15 في تاريخه، والسادسة في آخر 10 سنين.

فيما يأمل بوروسيا دورتموند تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة 1997.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: جوووول ولكن سجله فولكروج بسبب التسلل

ق 83: جووووووووول الثااااااااني.. فيني يسجل الثاني بعد بينية من بيلينجهام

ق 80: مشاركة مالين وهالر بدلا من براندت

ق 79: بطاقة صفراء لهوملز بعد عرقلة كامافينجا أمام منطقة الجزاء.

ق 78: ماذا أهدرت يا بيلينجهام

ق 74: جووووووووووووول أوووووووووول

ق 72: مشاركة رويس بدلا من أديمي

ق 68: أووووه فيني يرسل عرضية تمر من الجميع وتجاور القائم

ق 66: رأسية فيني بعيدة عن المرمى.

ق 63: رأسية فولكروج بعد عرضية أديمي لكن كورتوا يبعدها بقبضة يده.

ق 57: عرضية من فينيس وتسديدة من كاربخال لكن ماتسن يضع قدمه والكرة تتهادى في يد كوبل

ق 49: كاربخال ورأسية تمر أعلى العارضة

ق 48: كوبل يمنع ببراعة ركلة حرة مباشرة من كروس ويحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بطاقة صفراء لسابيترز بعد الاعتراض على قرار الحكم

ق 41: كورتوا يتألق ويتصدى لتسديدة سابيترز ويحولها لركنية.

ق 40: بطاقة صفراء لنيكو شلوتربيك مدافع دورتموند للاعتراض على قرار الحكم.

ق 35: بطاقة صفراء على فيني بعد تدخل قوي على كوبل حارس دورتموند خلال محاولة الضغط عليه لخطف الكرة.

ق 28: أديمي ينفرد مجددا من الجهة اليسرى وكورتوا يتألق ويتصدى والمتابعة من فولكروج لا تمثل خطورة.

ق 24: فولكروج ينفرد بعد بينية سانشو وترتد من القائم الأيسر لكورتوا.

ق 22: أديمي ينفرد ويراوغ كورتوا ويسدد كرة لكن كاربخال يتدخل ويحولها لركنية.

ق 15: فرصة من فينيسيوس من داخل منطقة الجزاء دون خطورة على كوبل.

ق 14: سلسلة من التمريرات عن طريق فولكروج وبراندت لكن تسديدة براندت بعيدة عن قائم كورتوا الأيسر.

ق 11: تسديدة يسارية من فالفيردي بعيدة للغاية عن مرمى دورتموند

بداية اللقاء