تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية في الأهلي

السبت، 01 يونيو 2024 - 21:17

كتب : حسام نور الدين

شادي محمد

أعلن نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.

وأقيم عصر اليوم اجتماعا في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة عديد الملفات.

واعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.

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مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة، بعدما أصبحت الكرة النسائية أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.

ويعد شادي محمد من أكثر قادة الأهلي حصدا للألقاب، إذ فاز خلال مسيرته بقميص الأحمر22 لقبا.

وشارك مع منتخب مصر في التتويج بلقب أمم إفريقيا 2008.

وبدأ مشواره مع الكروم ثم قضى 10 مواسم بقميص الأهلي من 1999 وحتى 2009.

ولعب لصفوف الاتحاد ثم الإسماعيلي واعتزل بقميص تليفونات بني سويف في 2012.

وعقب اعتزاله عمل شادي محمد كإعلامي في قناة النادي الأهلي ثم محلل في قنوات أون تايم سبورتس.

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