تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا تغييرات في دورتموند أمام ريال مدريد.. ورويس على الدكة

السبت، 01 يونيو 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

دورتموند

يدخل بوروسيا دورتموند الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24 ضد ريال مدريد الإسباني بنفس التشكيل الذي تفوق على باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لحسم لقب بطل أوروبا لموسم 2023-24.

وفضّل إدين تريزيتش المدير الفني لأسود فيستيفاليا الاعتماد على نفس الأسماء التي خطفت بطاقة التأهل ضد العملاق الباريسي في المربع الذهبي.

ويجلس ماركو رويس نجم دورتموند في مباراته الأخيرة على الإطلاق بقميص الأصفر والأسود على مقاعد البدلاء، ويجاوره الإيفواري سيباستيان هالر.

وجاء تشكيل دورتموند:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: يوليان رييرسون – ماتس هولمز – نيكو شلوتربيك – يان ماتسن

الوسط: إيمري تشان – مارسيل سابيتزر

أمامهما: جادون سانشو – يوليان براندت – كريم أدييمي

الهجوم: نيكلاس فولكروج

ويجلس على مقاعد البدلاء: ألكسندر ميير – مارسيل لوتكا – صالح أوزشان – فيليكس نيميشا – سيباستيان هالر – ماركو رويس – ماريوس ولف – يوسوفا موكوكو – دونيل مالين – نيكلاس سوله - كيجيل-أريك واتجين - جايمي بيون جيتينز

ويبحث ريال مدريد عن حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يأمل بوروسيا دورتموند تحقيق مفاجأة مدوية وحسم اللقب الأوروبي الثاني بعدما حقق من قبل لقب نسخة 1997.

بوروسيا دورتموند ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا تشكيل نهائي أبطال أوروبا
نرشح لكم
في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 كوبل: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.. ولم نستغل فرصنا بيلينجهام: هذه أفضل ليلة في حياتي أنشيلوتي: دورتموند لعب أفضل منا في الشوط الأول.. وغيرنا أسلوب لعبنا ذات الأذنين تعرف ملكها.. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 أمام دورتموند انتهت نهائي أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(0) دورتموند.. الملكي بطل أوروبا للمرة الـ 15 تشكيل نهائي أبطال أوروبا - كورتوا يحرس عرين ريال مدريد.. وكروس أساسي ضد دورتموند مواعيد مباريات اليوم السبت 1-6-2024 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد ودورتموند و3 مباريات في كأس مصر
أخر الأخبار
وسام أبو علي: ضغطت للانتقال إلى الأهلي.. لا أقرأ العربية ووالدي يظن أنه مدرب 13 دقيقة | الدوري المصري
عمرو أدهم: الزمالك خسر قضية بوطيب وهذا هو طريق الحل 33 دقيقة | الدوري المصري
السولية: السخرية كانت نقطة تحول لنفوز ببطولات متتالية.. وهذه المباراة هي الأصعب لي 36 دقيقة | الكرة المصرية
في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوبل: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.. ولم نستغل فرصنا ساعة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام: هذه أفضل ليلة في حياتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: دورتموند لعب أفضل منا في الشوط الأول.. وغيرنا أسلوب لعبنا ساعة | الكرة الأوروبية
ذات الأذنين تعرف ملكها.. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 أمام دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي