تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا تغييرات في دورتموند أمام ريال مدريد.. ورويس على الدكة

يدخل بوروسيا دورتموند الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24 ضد ريال مدريد الإسباني بنفس التشكيل الذي تفوق على باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لحسم لقب بطل أوروبا لموسم 2023-24.

وفضّل إدين تريزيتش المدير الفني لأسود فيستيفاليا الاعتماد على نفس الأسماء التي خطفت بطاقة التأهل ضد العملاق الباريسي في المربع الذهبي.

ويجلس ماركو رويس نجم دورتموند في مباراته الأخيرة على الإطلاق بقميص الأصفر والأسود على مقاعد البدلاء، ويجاوره الإيفواري سيباستيان هالر.

وجاء تشكيل دورتموند:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: يوليان رييرسون – ماتس هولمز – نيكو شلوتربيك – يان ماتسن

الوسط: إيمري تشان – مارسيل سابيتزر

أمامهما: جادون سانشو – يوليان براندت – كريم أدييمي

الهجوم: نيكلاس فولكروج

ويجلس على مقاعد البدلاء: ألكسندر ميير – مارسيل لوتكا – صالح أوزشان – فيليكس نيميشا – سيباستيان هالر – ماركو رويس – ماريوس ولف – يوسوفا موكوكو – دونيل مالين – نيكلاس سوله - كيجيل-أريك واتجين - جايمي بيون جيتينز

ويبحث ريال مدريد عن حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يأمل بوروسيا دورتموند تحقيق مفاجأة مدوية وحسم اللقب الأوروبي الثاني بعدما حقق من قبل لقب نسخة 1997.