الرئيس التنفيذي لـ النصر يكشف مستقبل رونالدو الموسم المقبل

كشف جويدو فيينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر عن مستقبل كريستيانو رونالدو رفقة الفريق الموسم المقبل.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وقال الرئيس التنفيذي لنادي النصر عبر إم بي سي: "رونالدو سيبقى معنا حتى نهاية عقده دون شك وأصبح دمه أصفر".

وأضاف "لويس كاسترو -مدرب الفريق- سيستمر معنا إذ ساهم في تحقيق نتائج جيدة وخسرنا بركلات الترجيح من الهلال لكن كنا نستحق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد وصل وسنعمل على عقد صفقات جديدة بالتنسيق معه".

وتوج الهلال باللقب للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على النصر مساء أمس الجمعة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفور نهاية ركلات الترجيح سقط رونالدو أبكا وهو يبكي بشدة ويحاول زملائه في النصر مواساته.

وسجل رونالدو 35 هدفا خلال الموسم الحالي ليكسر الرقم القياسي باسم المغربي عبد الرازق حمدالله الذي سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019.

ولعب رونالدو خلال الموسم الحالي 31 مباراة في الدوري السعودي وسجل 35 هدفا.