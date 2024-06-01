الرئيس التنفيذي لـ النصر يكشف مستقبل رونالدو الموسم المقبل
السبت، 01 يونيو 2024 - 20:50
كتب : FilGoal
كشف جويدو فيينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر عن مستقبل كريستيانو رونالدو رفقة الفريق الموسم المقبل.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وقال الرئيس التنفيذي لنادي النصر عبر إم بي سي: "رونالدو سيبقى معنا حتى نهاية عقده دون شك وأصبح دمه أصفر".
وأضاف "لويس كاسترو -مدرب الفريق- سيستمر معنا إذ ساهم في تحقيق نتائج جيدة وخسرنا بركلات الترجيح من الهلال لكن كنا نستحق الفوز".
وأنهى حديثه قائلا: "فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد وصل وسنعمل على عقد صفقات جديدة بالتنسيق معه".
وتوج الهلال باللقب للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على النصر مساء أمس الجمعة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.
وفور نهاية ركلات الترجيح سقط رونالدو أبكا وهو يبكي بشدة ويحاول زملائه في النصر مواساته.
فيديو | دموع كريستيانو رونالدو بعد الخسارة#نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆#الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/8VflguFj9w— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) May 31, 2024
وسجل رونالدو 35 هدفا خلال الموسم الحالي ليكسر الرقم القياسي باسم المغربي عبد الرازق حمدالله الذي سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019.
ولعب رونالدو خلال الموسم الحالي 31 مباراة في الدوري السعودي وسجل 35 هدفا.