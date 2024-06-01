كرة يد - سبورتنج يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة
السبت، 01 يونيو 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
ضرب سبورتنج موعدا جديدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد موسم 2023-24.
وانتصر سبورتنج على سموحة في ثاني مباريات نصف النهائي بنتيجة 30-27.
وسيلتقي سبورتنج مع الزمالك الذي تأهل سلفا بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28-20.
وستقام المباراة النهائية غدا الأحد في التاسعة مساءً على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.
فيما يسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين سموحة والبنك الأهلي.
وسبق أن التقى سبورتنج والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2022 وحينها حقق سبورتنج لقبه الأول في تاريخه بالكأس.
ويبحث الزمالك عن حصد لقب كأس مصر لأول مرة منذ 2016.
ويحمل الأهلي لقب كأس مصر لكرة اليد عن الموسم الماضي، لكنه ودع مبكرا في النسخة الحالية أمام البنك الأهلي بركلات الترجيح.
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