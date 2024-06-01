المصري يعلن إنهاء أزمة مستحقات مفتاح طقطق

السبت، 01 يونيو 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

مفتاح طقطق يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني في الاتحاد السكندري

أعلن نادي المصري إنهاء أزمة مستحقات لاعب الفريق السابق، الليبي مفتاح طقطق.

مفتاح طقطق

النادي : مصر للمقاصة

المصري

وانضم طقطق لصفوف المصري في صيف 2019 بعقد يمتد لموسمين.

ودفع نادي المصري 423 ألف دولار بالإضافة للفوائد المستحقة لإنهاء أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة.

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وسبق أن تقدم اللاعب بشكوى لدى الاتحاد المصري والدولي بصرف مستحقاته عن موسمي 2019-2020 و2020-21.

وحل نادي المصري برئاسة كامل أبو علي أزمة المستحقات منعا لإيقاف النادي المصري من قيد لاعبيه.

وبالفعل وقّع اللاعب على مخالصة نهائية ويسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري، لتنتهي الأزمة.

وخاض صانع الألعاب بقميص المصري 38 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8.

ثم انضم لمصر للمقاصة وقضى بقميصه 6 أشهر وعاد لليبيا مجددا.

وارتدى قمصان النصر الليبي ثم أهلي بنغازي الذي يلعب له حاليا.

اللاعب البالغ 28 عاما ارتدى قميص منتخب ليبيا في 20 مباراة دولية لكن دون أن يسجل.

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