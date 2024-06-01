"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025

"مشوار اخترته وبدأته وقررت أكمل فيه، في مشوارنا مكملين"، هكذا أعلن نادي الجونة استمرار علاء عبد العال في منصب المدير الفني للفريق حتى صيف 2025.

وقاد علاء عبد العال الفريق فنيا منذ عودته للدوري الممتاز بداية هذا الموسم.

وتولى علاء عبد العال قيادة فريق الجونة الموسم الجاري في 29 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وكأس مصر.

وحقق الفوز في 8 وتعادل في 11 وخسر 10، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبل 44.

وودع الفريق كأس الرابطة من ربع النهائي بالخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ووصل لدور الـ 16 من كأس مصر بالتفوق على بلدية المحلة بركلات الترجيح، وسيواجه الترسانة في ثمن النهائي.

وفي الدوري يحتل الفريق الساحلي المركز 11 برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

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Breaking news🚨

We’re happy to announce the renewal of C. Alaa AbdelAal, he chose to stay with the Gounies and continue his journey as El Gouna FC Head Coach until 2025

يسرنا أن نعلن عن تجديد التعاقد مع ك.علاء عبدالعال بعد أن اختار أن يكمل مشواره كمدير فني لنادي الجونة حتى ٢٠٢٥⭐️ pic.twitter.com/77Jj56DR8b — El Gouna FC (@GounaFC) June 1, 2024

من هو علاء عبد العال؟

المدير الفني التاريخي للداخلية في الدوري المصري قادهم في 9 مواسم بالدوري، درب من قبل أندية اتحاد الشرطة وإنبي والشرقية وبتروجت وأسوان وإيسترن كومباني وطلائع الجيش، وقاد الداخلية الموسم الماضي للهروب من الهبوط في الجولة الأخيرة على حساب أسوان.

المدرب المولود في 4 أبريل 1965 بدأ مسيرته التدريبية في فرق الناشئين ثم حصل مع اتحاد الشرطة على عدة بطولات وتوج بلقب دوري الشباب على حساب الأهلي والزمالك ومنه تولى مهمة الفريق الأول وقاده من الدرجة الثالثة للممتاز.

سبق أن كشف تشجيعه للأهلي سابقا قائلا: "تربيت في مدرسة الكرة بالأهلي وكنت أحد أعضاء الفريق في ذلك الوقت".

"اعتدت على تواجد (ستوب ووتش) منذ تدريبي في الدرجة الثانية وأصبح علامة مميزة لي وسوف يظل معي طالما أقوم بعملي التدريبي".

أطلقت عليه الجماهير لقب "سيميوني الكرة المصرية" في إشارة للكرة الدفاعية والأسلوب الذي يتشابه مع الأرجنتيني دييجو سيموني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني.

صعّد محمد مجدي "أفشة" وصلاح محسن ومحمد الشامي للفريق الأول خلال تجربته مع إنبي.

انتشر له مقطع فيديو خلال إجراءه للقاء تلفزيوني عقب أحد المباريات وظهر غاضبا قائلا: "هي دي كورة"، كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك مقطعا آخر له في مؤتمر صحفي قال خلاله: "أنا مش في المود دلوقتي، ومش عايز أتكلم في فنيات".