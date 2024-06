"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025

Breaking news🚨

We’re happy to announce the renewal of C. Alaa AbdelAal, he chose to stay with the Gounies and continue his journey as El Gouna FC Head Coach until 2025

يسرنا أن نعلن عن تجديد التعاقد مع ك.علاء عبدالعال بعد أن اختار أن يكمل مشواره كمدير فني لنادي الجونة حتى ٢٠٢٥⭐️ pic.twitter.com/77Jj56DR8b