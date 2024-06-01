انتهت في كأس مصر - فيوتشر (3)-(0) بترول أسيوط.. إنبي (1)-(0) النجوم

السبت، 01 يونيو 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

احتفال علي فوزي لاعب إنبي بهدفه ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مودرن فيوتشر ضد بترول أسيوط وإنبي في مواجهة النجوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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فيوتشر × بترول أسيوط

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نهاية المباراة

ق 92 جووول الثالث لفيوتشر

ق 63: جووول جوزيف جوناثان

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 2: جوووول جوزيف جوناثان لمودرن فيوتشر.

بداية المباراة

إنبي × النجوم

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جوووول علي فوزي لاعب إنبي من ضربة جزاء سددها على طريقة بانينكا.

انطلاق المباراة

بترول أسيوط إنبي مودرن فيوتشر النجوم كأس مصر
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