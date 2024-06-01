انتهت في كأس مصر - فيوتشر (3)-(0) بترول أسيوط.. إنبي (1)-(0) النجوم
السبت، 01 يونيو 2024 - 19:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مودرن فيوتشر ضد بترول أسيوط وإنبي في مواجهة النجوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
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فيوتشر × بترول أسيوط
نهاية المباراة
ق 92 جووول الثالث لفيوتشر
ق 63: جووول جوزيف جوناثان
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
"ده دي ماريا ده ولا جونثان"😱.. هدف على طريقة الكبار ومن ضربة ركنية جوزيف جونثان لاعب مودرن فيوتشر يسجلها مباشرة في مرمى بترول أسيوط لتصبح النتيجة 1-0 لفيوتشر🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/s3yP1w4yox— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024
ق 2: جوووول جوزيف جوناثان لمودرن فيوتشر.
بداية المباراة
إنبي × النجوم
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: جوووول علي فوزي لاعب إنبي من ضربة جزاء سددها على طريقة بانينكا.
انطلاق المباراة
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