تشكيل نهائي أبطال أوروبا - كورتوا يحرس عرين ريال مدريد.. وكروس أساسي ضد دورتموند

السبت، 01 يونيو 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه قبل ساعتين ونصف على نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لحسم لقب بطل أوروبا لموسم 2023-24.

واعتاد الإيطالي منذ توليه مهمة تدريب الملكي إعلان تشكيله لأي مباراة بشكل مبكر، إذ أن المتعارف عليه هو إصدار التشكيل الرسمي لوسائل الإعلام وهو قبل ساعة من بداية المباراة.

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ولم يشهد تشكيل ريال مدريد أي مفاجأت، ويبدأ توني كروس أساسيا في مباراته الأخيرة بقميص الملكي قبل الاعتزال بعد نهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024.

ويبدأ تيبو كورتوا أساسيا في حراسة المرمى بدلا من أندري لونين الغائب بسبب شعوره بالإعياء، وهو ما أعلن المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي أمس.

وجاء تشكيل الملكي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – أنطونيو رودريجير – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: فيدريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا – توني كروش – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

وعلى مقاعد البدلاء: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – لوكا مودريتش – خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – فران جراسيا – براهيم دياز – أردا جولر.

ويبحث ريال مدريد عن حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يأمل بوروسيا دورتموند تحقيق مفاجأة مدوية وحسم اللقب الأوروبي الثاني بعدما حقق من قبل لقب نسخة 1997.

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