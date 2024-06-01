كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي

السبت، 01 يونيو 2024 - 19:30

كتب : محمد سمير

بترو دي لواندا الأنجولي - كرة سلة

حسم بترو دي لواندا الأنجولي لقب بطولة الدوري الإفريقي BAL لكرة السلة 2024 بالفوز على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 107-94 في النهائي.

المرحلة النهائية أقيمت للعام الرابع في كيجالي عاصمة رواندا وشهدت تتويج بطل جديد للمسابقة.

وأصبح الفريق الأنجولي رابع الفائزين باللقب بعد الزمالك والاتحاد المنستير التونسي والأهلي.

أخبار متعلقة:
سلة BAL - الأهلي يخسر فرصة الدفاع عن لقبه أمام بنغازي من ربع النهائي سلة BAL - الأهلي يخسر من الفتح الرباطي في المرحلة الترتيبية.. ومواجهة مكررة بربع النهائي كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL

وانتهى الربع الأول من اللقاء بتفوق بطل أنجولا بنتيجة 26-24، وفي الربع الثاني استعاد أهلي بنغازي التقدم بنتيجة 52-40.

واشتعلت الأمور في الربع الثالث من اللقاء لتصل للتعادل 75-75 في نهايته.

وأعاد بترو دي لواندا تقدمه وحسم اللقب في الربع الرابع بالفوز بنتيجة 107-94.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة BAL زيادة عدد الفرق المشاركة من 38 لـ 48 في الأدوار الأولية وإضافة مجموعة جديدة في الأدوار الرئيسية، بالإضافة لدور تمهيدي قبل بدء المباريات الإقصائية.

وشارك الأهلي حامل لقب الموسم الماضي في النسخة الحالية وودع أمام أهلي بنغازي في ربع النهائي بنتيجة 86-77.

بترو دي لواندا كرة سلة BAL أهلي بنغازي
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لنهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج بعد موافقة الأهلي على طلب الاتحاد.. نقل ملعب نهائي دوري السوبر للمحترفين كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج في أول مباريات نهائي دوري السوبر
أخر الأخبار
خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عرضان أوروبيان لضم صديق أوجولا من سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
سيد عبد الحفيظ: خالد بيبو لا يشبهني.. وهذه حقيقة سوء علاقتي بأمير توفيق وحسام غالي 2 ساعة | الدوري المصري
النني: لهذا السبب رفضت نزول الملعب عقب مواجهة إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ساعات من انضمامه للمعسكر.. عمر كمال يشارك في جزء من تدريب منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
هل يمنعه إيقاف القيد؟ مصدر من المصري يكشف لـ في الجول مستقبل معتز زدام 3 ساعة | الدوري المصري
سيف جعفر: أتاني عرض من الأهلي.. وهكذا عدت إلى الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: المصري سيشارك في الكونفدرالية حسب الوضع الحالي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 3 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 4 خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي