كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي

حسم بترو دي لواندا الأنجولي لقب بطولة الدوري الإفريقي BAL لكرة السلة 2024 بالفوز على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 107-94 في النهائي.

المرحلة النهائية أقيمت للعام الرابع في كيجالي عاصمة رواندا وشهدت تتويج بطل جديد للمسابقة.

وأصبح الفريق الأنجولي رابع الفائزين باللقب بعد الزمالك والاتحاد المنستير التونسي والأهلي.

وانتهى الربع الأول من اللقاء بتفوق بطل أنجولا بنتيجة 26-24، وفي الربع الثاني استعاد أهلي بنغازي التقدم بنتيجة 52-40.

واشتعلت الأمور في الربع الثالث من اللقاء لتصل للتعادل 75-75 في نهايته.

وأعاد بترو دي لواندا تقدمه وحسم اللقب في الربع الرابع بالفوز بنتيجة 107-94.

Solo Diabate are you serious? The Ahly PG with the slick nutmeg dunk 🔥. #BAL4 pic.twitter.com/B1vsRJttkC — Basketball Africa League (@theBAL) June 1, 2024

وشهدت النسخة الحالية من بطولة BAL زيادة عدد الفرق المشاركة من 38 لـ 48 في الأدوار الأولية وإضافة مجموعة جديدة في الأدوار الرئيسية، بالإضافة لدور تمهيدي قبل بدء المباريات الإقصائية.

وشارك الأهلي حامل لقب الموسم الماضي في النسخة الحالية وودع أمام أهلي بنغازي في ربع النهائي بنتيجة 86-77.