طريق الأهلي - فاركو ينتصر بثلاثية على الواسطى ويتأهل لدور الـ 16

السبت، 01 يونيو 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

فاركو - الواسطى - كأس مصر

تأهل فاركو لدور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على الواسطى بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

وسيلتقي فاركو مع الفائز من مباراة الأهلي والألومنيوم في ثمن النهائي، ولم يتحدد هوية منافسه بعد تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وللموسم الثاني على التوالي يصل فاركو لدور الـ 16 من كأس مصر، حيث ودع في النسخة أمام الزمالك.

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وتقدم فاركو في الدقيقة 29 عن طريق الشاب محمد بانجورا الذي حوّل عرضية أحمد فؤاد في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف حمادة عبد القادر بطريقة رائعة الهدف الثاني لفاركو، بعدما تسلم الكرة بطريقة مهارية وسدد على الطائر في الشباك.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات فاركو وأنهى محمد عز الدين اللقاء في الدقيقة 88 بتسجيل الهدف الثالث من انفراد بعد تمريرة ثنائية مع صلاح باشا.

وأصبح فاركو عاشر متأهل لدور الـ 16 بعد كل من: سيراميكا كليوباترا وزد والبنك الأهلي والمصري والترسانة والجونة وطلائع الجيش والإسماعيلي وسموحة.

يذكر أن مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز تأجلت بعد استدعاء أكثر من 3 لاعبين دوليين لمنتخب مصر خلال التوقف الدولي.

فاركو الواسطى كأس مصر
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