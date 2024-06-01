طريق الأهلي - فاركو ينتصر بثلاثية على الواسطى ويتأهل لدور الـ 16

تأهل فاركو لدور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على الواسطى بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

وسيلتقي فاركو مع الفائز من مباراة الأهلي والألومنيوم في ثمن النهائي، ولم يتحدد هوية منافسه بعد تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وللموسم الثاني على التوالي يصل فاركو لدور الـ 16 من كأس مصر، حيث ودع في النسخة أمام الزمالك.

وتقدم فاركو في الدقيقة 29 عن طريق الشاب محمد بانجورا الذي حوّل عرضية أحمد فؤاد في الشباك.

🔥🔥 محمد بانجورا يسجل الهدف الأول لفاركو في مرمى الواسطى بكأس مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/xhgfce6Rkd — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024

وفي الدقيقة 32 أضاف حمادة عبد القادر بطريقة رائعة الهدف الثاني لفاركو، بعدما تسلم الكرة بطريقة مهارية وسدد على الطائر في الشباك.

استلامة عالمية وفنش أوروبي 😮🔥 مصطفى حمادة يسجل هدف عالمي لفاركو في مرمى الواسطى #ONTime_Sports pic.twitter.com/s5XAtRfrLM — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات فاركو وأنهى محمد عز الدين اللقاء في الدقيقة 88 بتسجيل الهدف الثالث من انفراد بعد تمريرة ثنائية مع صلاح باشا.

مزيكا مزيكا 🔥😍 محمد عز الدين يسجل الهدف الثالث لفاركو في مرمى الواسطى بكأس مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/RiW5BQKRhm — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024

وأصبح فاركو عاشر متأهل لدور الـ 16 بعد كل من: سيراميكا كليوباترا وزد والبنك الأهلي والمصري والترسانة والجونة وطلائع الجيش والإسماعيلي وسموحة.

يذكر أن مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز تأجلت بعد استدعاء أكثر من 3 لاعبين دوليين لمنتخب مصر خلال التوقف الدولي.